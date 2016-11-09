У НФ сподіваються на підтримку України з боку республіканців і демократів США

У політичній партії «Народний фронт» після перемоги на президентських виборах у США Дональда Трампа заявили, що сподіваються на підтримку України як з боку республіканців так і демократів.

«Покладаємося на єдність провідних політичних сил Сполучених Штатів і незмінну підтримку нашої держави з боку республіканського і демократичного таборів. У час складних випробувань діймо разом, впевнено і гідно», - наголосив лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк на своїй сторінці у Facebook в середу, 9 листопада, після завершення президентських виборів у США.

«У Сполучених Штатах завершилися драматичні виборчі перегони. Але ще більш драматичними і складними є внутрішні і зовнішні виклики перед новообраним 45-тим Президентом. Бажаю Дональду Трампу успіху у цій місії», - написав він.

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Арсеній Яценюк підкреслив, що Сполучені Штати - не лише провідна економіка планети, «але й лідер вільного світу»: «Дуже важливо, щоб новий Президент Сполучених Штатів зміцнив цю роль і не допустив найменшого розколу між союзниками».

«Україна розраховує, що нова американська адміністрація продовжить розвиток нашого стратегічного партнерства, зберігатиме відданість фундаментальним принципам міжнародних відносин, протистоятиме російській агресії, не визнаватиме анексії Криму, продовжить курс санкційного тиску проти Кремля і твердо стоятиме разом з нами на захисті територіальної цілісності і суверенітету України», - наголосив лідер «Народного фронту».

«У цьому ми також покладаємося на єдність провідних політичних сил Сполучених Штатів і незмінну підтримку нашої держави з боку республіканського і демократичного таборів. У час складних випробувань діймо разом, впевнено і гідно», - написав Арсеній Яценюк.