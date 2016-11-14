Трамп і Путін поговорили по телефону
21:50, 14 листопада 2016Світ
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Майбутній президент США Дональд Трамп провів телефонні переговори з російським лідером Володимиром Путіним.
Трамп і Путін поговорили по телефону / The New York Review of Books
Про це з посиланням на прес-службу Кремля повідомляє ТАСС.
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Путін і Трамп висловилися на користь активної спільної роботи з нормалізації російсько-американських відносин.
Також Путін у розмові з Трампом відзначив готовність вибудовувати партнерський діалог з новою адміністрацією США.
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