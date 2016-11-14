Трамп і Путін поговорили по телефону

21:50, 14 листопада 2016
Світ
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Майбутній президент США Дональд Трамп провів телефонні переговори з російським лідером Володимиром Путіним.

The New York Review of Books

 

Про це з посиланням на прес-службу Кремля повідомляє ТАСС.

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Путін і Трамп висловилися на користь активної спільної роботи з нормалізації російсько-американських відносин.

Також Путін у розмові з Трампом відзначив готовність вибудовувати партнерський діалог з новою адміністрацією США.

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