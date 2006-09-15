Генсек ООН відвідав Фіделя Кастро в лікарні (фото)

Генеральний секретар ООН Кофі Аннан, який прибув до Гавани для участі в Конференції голів держав і урядів Руху неприєднання, відвідав кубинського лідера Фіделя Кастро, що перебуває в лікарні, повідомляє агентство AFP.

Фотографії зустрічі були оприлюднені на сторінках кубинської газети Juventud Rebelde.

Аннан і Кастро обговорили ряд питань, що стосуються майбутнього саміту Руху неприєднання, ситуації на Близькому Сході та становище у ряді африканських країн. На закінчення Кастро подарував Аннану підписаний екземпляр книжки Ігнасіо Рамоне "100 годин з Фіделем".

Нагадаємо, що Фідель Кастро проходить в лікарні курс реабілітації після операції на кишечнику, яку він переніс 31 липня 2006 року.

Тимчасово обов`язки президента покладені на його брата Рауля Кастро, який представляє Кубу на Конференції Руху неприєднання і на зустрічі групи країн, що розвиваються, відомої як G-15, яка проходить паралельно в Гавані. До цієї групи входять нині 18 держав, зокрема Індія, Індонезія, Венесуела і Іран.

Лента.ру