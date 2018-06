Євродипломати сподіваються продовжити санкції проти Росії без обговорення - ЗМІ

Дипломати в ЄС сподіваються, що економічні санкції проти Російської Федерації Європейська Рада продовжить ще на шість місяців. Про це на своїй сторінці у Twitter написав власний кореспондент «Радіо Свобода» у Брюсселі Рікард Йозвяк.

Він зазначає, що дипломати також сподіваються на продовження санкцій без обговорення.

