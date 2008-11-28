Інцидент у Грузії не був замахом на Качинського - ABW

Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW) вважає, що інцидент в Ахалгорі (Грузія) не був замахом на польського Президента Леха КАЧИНСЬКОГО. Про це свідчить рапорт ABW з 26 листопада, текст якого є в розпорядженні УНІАН.

«Інцидент не був замахом проти президентів чи проти одного з них», - відзначено в документі.

Автори рапорту відзначили недоліки в організації візиту, які мали негативний вплив на гарантування безпеки польського Президента.

Зокрема, лише за 3 дні до поїздки в Грузію було прийняте рішення про візит; програма візиту змінювалася в ході візиту; неочікувано президенти вирішили поїхати в район Ахалгорі, дорога до якого не була забезпечена, що наразило на небезпеку Л.КАЧИНСЬКОГО та членів польської делегації.

«У результаті цього рішення (про відвідини блок-посту в Ахалгорі) президенти опинились увечері в районі підвищеного ризику, де останнім часом доходило до збройних конфліктів. До цього не були готові польські охоронці та учасники делегації», - відзначають в ABW.

За їх даними, польські охоронці не мали інформації про відвідини Ахалгорі.

Більше того, згідно з рапортом, грузинські спецслужби навмисне автомобіль з польськими охоронцями поставили практично в кінець президентського кортежу, що унеможливило їм візуальним контакт з президентським авто.

ABW вказує на дивний факт випередження журналістським бусом президентського кортежу, вихід президентів з автомобілів, не чекаючи польських охоронців, які мали б, за процедурою, бути поруч з Л.КАЧИНСЬКИМ та незастосування грузинськими охоронцями стандартного правила охорони ViP у разі обстрілу.

«Особу, яку охороняють (в таких випадках) кладуть на землю», - відзначено в рапорті.

Рапорт підготовлений на основі документів учасників делегації, посольства Польщі у Грузії, польського Міністерства закордонних справ та Бюро охорони уряду (BOR).

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада польський Dziennik опублікував статтю, в якій стверджувалось з посиланням на рапорт ABW, що інцидент в Ахалгорі організували «найвірогідніше грузинські спецслужби».

Південна Осетія підтвердила, що її військові пострілами в повітря намагались зупинитись кортеж, який хотів проїхати через блок-пост.