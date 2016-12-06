Bloomberg дав песимістичний прогноз на 2017 рік: визнання влади Росії над Україною, Білоруссю і Сирією

Щоб бути готовими до будь-яких поворотів сучасної історії, редактори Bloomberg припустили, що може статися наступного року, передає ТСН.

1. Трампландія

Популярність Трампа зросте у перші тижні президентства після того, як енергійний прореспубліканський Конгрес ухвалить величезний пакет фінансових заходів для стимулювання економіки. У США спалахнуть нові хвилі протестів після того, як Трамп підпише виконавчі розпорядження, які будуть протилежні спадщині Барака Обами. Студенти коледжів, активісти руху Black Lives Matter, колишні протестувальники з руху Occupy Wall Street та анархісти об'єднаються та почнуть демонстрації. Трамп спробує ввести надзвичайний стан і комендантську годину у великих містах.

Каліфорнія стане центральною опозицією до Трампа з таким рухом як Calexit. Держава не підтримає відмову Трампа від природоохоронного законодавства. Мільярдери Ілон Маск і Шеріл Сандберг об'єднаються у прогресивний альянс проти президента 2020 року. Усе це викличе глибокі розбіжності в керівній коаліції Трампа. Республіканська партія розколеться на Конгрес та індивідуалістів президентської команди, які швидко перегризуть один одному горло.

Спочатку акції банків та фірм з безпеки значно зростуть у перші місяці правління Трампа. Однак фондовий бум швидко скінчиться. Акції Google, Facebook і Apple візьмуть удар на себе тоді, коли стосунки між главою держави та каліфорнійськими мільярдерами погіршаться. І навіть якщо ситуація нормалізується, увесь цей фінансовий стимул в економіці, яка вже перебуває в умовах повної зайнятості, призведе до масової нестачі робочої сили, тиску на заробітню плату, інфляції, через що ринок нерухомості збанкрутіє, а банківська і фінансова системи впадуть.

2. Ялта 2.0.

Ізоляціонізм Трампа та агресія Володимира Путіна поставлять канцлера Німеччини Ангелу Меркель перед важким вибором: продовжувати нарощування військової потужності в Європі проти Росії або прислухатися до поради Трампа й укласти велику угоду з Путіним, щоби домовитися про сфери впливу в Східній Європі.

Путін відкличе своїх хакерів і винищувачі, погодиться припинити втручання в справи США і Європейського Союзу. Своєю чергою, Меркель та Трамп визнають владу Росії над Україною, Білоруссю і Сирією.

Для Путіна престиж РФ остаточно відновиться через 26 років після розпаду Радянського Союзу, і він почне відкрито говорити про свою відставку після ще одного президентського терміну. Рубль зросте. Акції оборони втратять частину своєї привабливості на тлі розчарування, що ЄС не озброюється.

Вплив проросійських політичних партій може стати великою загрозою для глобальної політичної стабільності 2017 року. Ця загроза включає Болгарію, Молдову або Естонію.

3. Китай та США розпочнуть економічну війну

Вдаривши по #CrookedChina (так Трамп називає Китай) новий президент США напише твіт о 3:17 ночі в день своєї інавгурації, що він планує навісити на Китай ярлик маніпулятора валюти та ввести величезні тарифи на імпорт.

Поки він буде їхати до Капітолію, Китай вже розпочне помсту, знецінюючи юань, скасовуючи замовлення на літаки Boeing та блокуючи продажі IPhone. У міру того, як відбуватимуться події протягом року, китайські чиновники будуть спантеличені політичною боротьбою, напередодні кадрових перестановок Постійного комітету Комуністичної партії в листопаді та різними поглядами на те, як оживити економіку, яка вже обтяжена боргами.

Китай впаде у глибоку рецесію сучасної епохи. Орієнтовані на внутрішній ринок акції Russell 2000 злетять в очікуванні на тарифи. В результаті в Азії настане валютна криза типу 1997 року і рецесія.

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4. Козирі Трампа

Трамп проводить свої перші місяці в офісі та ставить під сумнів зобов'язання США у всьому світі. По-перше, він призупиняє членство США в НАТО, а потім в Організації Об'єднаних Націй. Від чого традиційні вороги Америки починають процвітати. "Ісламська держава", використовуючи від'єднання США від світу, запускає свої операції з наркотиками з Афганістану до Центральної Азії.

Турбуючись про життя за межами американського ядерного прикриття, Саудівська Аравія і Японія почали розвивати свої власні можливості. І, нарешті, світ шокований, коли Північна Корея доводить, що може помістити маленький ядерний пристрій на ракету, яка здатна вразити західне узбережжя США.

Вся азійська стратегія Трампа потерпає від безладдя, змушуючи його кланятися Китаю і просити його допомоги. Акції оборонних компаній піднімаються і східно-азіатський ринок занурюється у більш безпечні активи, такі як казначейські облігації і золото.

5. Перестановки у Європі

Натхнені перемогою Трампа виборці у Європі, починаючи з Нідерландів, оберуть популістських лідерів, які хочуть посилити кордон, розірвати угоди про вільну торгівлю і навіть відокремитися від євро і самого ЄС.

Антиімміграційний кандидат Марін Ле Пен стане президентом Франції, а потім проведе референдум з питання виходу з ЄС. В Італії комік Беппе Грілло, який очолює "Рух п'яти зірок", прийде до влади після позачергових виборах і одразу ж призначить референдум для повернення до національної валюти.

У Німеччині Меркель програє вибори. У Королівстві Великобританії і Північної Ірландії Терезу Мей жорстко витіснять після того, як переговори Brexit йдуть безладно.

У Східній Європі знову "права" Чехія зблизиться з Росією і закликатиме до плебісциту щодо встпу в НАТО. Під тінню Frexit вільна Шенгенська зона розчиняється. Греція знова "вибухне", проте цього разу для неї не буде порятунку.

6. Інтернет поганих речей

Amazon, Apple і Google розкривають розмови представників влади через пасивне прослуховування за допомогою програмного забезпечення на смартфонах і пристроях подібних Echo, тоді як Wikileaks перемикається на Трампа з серією бентежних витоків інформації.

Фінансовані державою хакери поширюватимуть паніку, коли закриють важливу інфраструктуру, таку як електростанції або цільові підключення до Інтернету медичних насосів і програм автономного водіння автомобілів.

Хоча іноземні держави не візьмуть на себе відповідальність, дані вказуватимуть на можливий російський або китайський слід, що може призвести до відкритої кібернетичної війни між наддержавами. Акції технологічних компаній різко падають.

7. Куба – назад до СРСР

Трамп відмовляється від ідеї Обами про зближення США з Кубою і забирає "рятувальний жилет" зі соціалістичного острова, який мав би підняти їхню економіку. Оскільки гроші закінчуються, регіональні союзники - Венесуела та Бразилія - зменшують фінансову допомогу, тоді як Куба звертає увагу на двох сильних гравціх – Росію і Китай, які зацікавлені у регіоні. З урахуванням їхніх історичних зв'язків президент Рауль Кастро дозволяє росіянам знову відкрити розвідувальну базу у Гавані.

Російське шпигунське агентство, яке розташоване за 90 миль від Маямі виявляється занадто близьким навіть для Трампа, що напружує стосунки з Путіним і повертає спогади про кубинську ракетну кризу 1962 року. Туризм і вантажні перевезення, особливо круїзні лайнери, страждають.

8. Мексика тане

Трамп підвищує тарифи на мексиканський експорт і підвищує податки на грошові перекази від робітників у США, аби заплатити за сумнозвісну прикордонну стіну. Мексика занурюється у глибоку рецессію та здає свої позиції у інвестиційному рейтингу.

Масові депортації із США змушують відчайдух-безробітних поповнити ряди тих, хто займається незаконним обігом наркотиків. У той час песо падає, розпалюючи інфляцію та підвищуючи вартість кредиту. Після падіння Пемекс, мексиканські корпоративні облігації продаються, відновлюючи побоювання щодо реструктуризації боргу.

9. Золотий хлопчик із Саудівської Аравії відходить на другий план

Зусилля заступника наслідного принца Мохаммеда бін Салмана диверсифікувати найбільшого в світі виробника нафти від видобутого палива завершуються провалом.

У міру перетворення Ємену на дорогий королівський В'єтнам, щедрі субсидії замінюються новими податками, які призводять до зростання невдоволення через зниження рівня життя населення. У той час крихкий баланс сил в регіоні схиляється до архіворога Ірану, оскільки шиїтські прихильники роблять успіхи в Іраку і Сирії.

Саудівський палацовий переворот приводить до влади нового члена королівської сім'ї, який штовхає обраного спадкоємця вбік і призупиняє реформи. Трамп вирішує, що Близький Схід не є більше проблемою для Америки, а напруженість у відносинах між Саудівською Аравією та Іраном призводить до прямої збройної конфронтації. Масово руйнується експорт нафти і газу через Ормузьку протоку.

Нафта стрибає, інвестори тікають і плани щодо приватизації національної нафтової компанії Saudi Aramco йдуть під укіс. Після того, як будуть змарновані усі резерви, Саудівська Аравія девальвує свою валюту, змушуючи решту регіону наслідувати їхній приклад.