У Польщі затримали офіцера за шпигунство на Росію

У Польщі затримали колишнього офіцера за підозрою у шпигунстві на Російську Федерацію, передає tvn24.pl.

Повідомляється, що затриманий - старший лейтенант Пьотр Ц., який перебував у розшуку з серпня цього року. Його підозрюють у передавачі таємної інформації Росії.

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“Зранку 6 грудня 2016 року був затриманий старший лейтенант запасу Пьотр Ц., який перебував у розшуку від серпня 2016 року. Окружна військова прокуратура у Варшаві висунула йому обвинувачення за статтею 130, параграф 3 (співпраця з іноземною розвідкою - ред.)”,- йдеться в повідомленні.

Польські ЗМІ повідомляють, що офіцер служив в 1-й базі транспортної авіації у Варшаві і мав доступ до таємних кодів доступу на військову базу. В 2015 році його переведено до кадрового резерву. Офіцеру загрожує до 10-ти років ув'язнення.