Непоправна втрата: Reuters показало, як виглядало сирійське Алеппо за кілька років до війни (фоторепортаж)
До активізації боїв влітку 2012 року історичний центр Алеппо, що входить у список об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, був популярним туристичним місцем.
Видання Reuters показало, як виглядало сирійське Алеппо за кілька років до початку боїв на території міста, які зруйнували його більшу частину.
Зокрема, так у 2009-2010 роках виглядав історичний центр міста, що входить у список об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і був популярним туристичним місцем.
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Наразі ж місто та його історична частина отримали серйозні пошкодження в результаті боїв, які активізувалися влітку 2012 року і тривають досі.
Як повідомляв УНІАН, 8 грудня стало відомо, що більше 800 людей загинули і ще близько 3-3,5 тисяч осіб отримали поранення за останні 26 днів в обложених східних районах Алеппо.