Путін: у Росії необхідно створити світовий фінансовий центр

Прем`єр-міністр РФ Володимир Путін вважає необхідним скоригувати податкове законодавство і спростити візовий режим для бізнесменів у рамках формування в Росії світового фінансового центру.

Виступаючи на засіданні президії уряду РФ, він зазначив, що така стратегія розвитку фінансового ринку РФ на період до 2020 р. задає лише основні рамки роботи в цьому напрямку. "Для глобального позиціонування Росії як світового фінансового центру знадобляться додаткові кроки - коригування податкового законодавства, спрощення візового режиму для бізнесменів і формування комфортної інфраструктури", - сказав прем`єр.

Він наголосив, що кризові явища на фінансовому ринку - один з приводів, щоб переоцінити пріоритети для всієї бізнес-спільноти. За такої ситуації у Росії з`являється реальний шанс створити у себе один з найбільш популярних фінансових торгових майданчиків. Для цього, на думку В.Путіна, необхідно, зокрема, усунути надмірні адміністративні бар`єри, а також сформувати компенсаційну систему, яка б захистила права роздрібних інвесторів.

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