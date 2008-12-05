Прем'єр Грузії змінив міністрів оборони і зовнішніх справ

Прем`єр Грузії Грігол МГАЛОБЛІШВІЛІ відправляє у відставку чотирьох міністрів, зокрема голів Міноборони і МЗС.

Про це він заявив на спеціальному брифінгу сьогодні в Тбілісі, передає Новини-Грузія.

Зокрема, міністром оборони Грузії замість Давида КЕЗЕРАШВІЛІ буде призначений Бату КУТЕЛІЯ, який до цього обіймав пост заступника міністра оборони.

Міністром закордонних справ замість Екі ТКЕШЕЛАШВІЛІ – колишній заступник міністра закордонних справ, а нині міністр культури Грігол ВАШАДЗЕ.

Окрім цього, міністерство освіти й науки замість Гії НОДІЯ очолить Ніка ГВАРАМІЯ, який раніше очолював міністерство юстиції.

Місце міністра культури, охорони пам`ятників і спорту запропоновано колишньому послові Грузії в Росії Зурабу АБАШИДЗЕ, але згоди від нього поки що не одержано.

Прем`єр подякував колишнім міністрам за виконану роботу і заявив, що «виходячи з нових реалій, склад уряду вимагав оновлення й подальшого реформування».

Також, Г.МГАЛОБЛІШВІЛІ підтвердив відставку секретаря Ради безпеки Грузії Олександра ЛОМАЯ. "Призначення і відставка секретаря Радбезпеки це прерогатива президента. Але я можу підтвердити, що О.ЛОМАЯ продовжить свою діяльність в дипломатичній службі", - сказав Г.МГАЛОБЛІШВІЛІ.

В.о. керівника МЗС Г.ВАШАДЗЕ повідомив, що Грузія не має наміру змінювати свій зовнішньополітичний курс. "Грузія не змінить свого зовнішньополітичного курсу і збереже свої пріоритети щодо НАТО і ЄС", - сказав він на прес-конференції.

Г.ВАШАДЗЕ закликав усіх заступників міністра і послів написати заяви про звільнення, після чого в ранзі голови МЗС він здійснить нові призначення.

Видані прем`єр-міністром укази про нові призначення в уряді має підписати президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ.