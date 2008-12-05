Росія не відмовиться від касетних боєприпасів

Росія не відмовиться від застосування касетних боєприпасів.

Про це йдеться у коментарі департаменту інформації і друку МЗС РФ.

«У нашій принциповій лінії виходимо з того, що касетні боєприпаси – законний вид зброї, не заборонений міжнародним гуманітарним правом, який виконує вагому роль в оборонних інтересах Росії. Відмовитися від нього ми не можемо. Своє ставлення до застосування касетних боєприпасів будуємо на основі дотримання балансу гуманітарних і оборонних інтересів. Ми – проти невиправданих обмежень і заборон відносно касетних боєприпасів», - йдеться у повідомленні.

На думку російського МЗС, причини гуманітарних проблем, пов`язаних з цими боєприпасами, лежать, перш за все, у площині їх неналежного застосування, у відході від норм і принципів міжнародного гуманітарного права, а не в природі самої зброї (будь-які боєприпаси потенційно небезпечні і "негуманні").

У коментарі зазначається, що 3-4 грудня в Осло відкрита до підписання вироблена в ході так званого «процесу Осло» і прийнята у травні ц.р. у Дубліні Конвенція щодо касетних боєприпасів (КБ). Свою готовність дотримуватися її положень висловили близько ста держав.

Конвенція запроваджує заборону на виробництво, зберігання, застосування і передачу значної частини цього виду зброї. Найбільші розробники, виробники і користувачі КБ – окрім Росії, це США, Китай, Індія, Бразилія, Пакистан, Ізраїль – у процесі вироблення й ухвалення угоди участі не брали.

*** Касетний боєприпас – це боєприпас, що містить від 3 до 200 бомб, які розсіваються перед вибухом в повітрі і володіють високою вражаючою дією проти живої сили супротивника.

Від застосування касетних бомб страждає велика кількість мирного населення, особливо дітей, оскільки бомби мають помітне забарвлення і часто не розриваються при падінні на землю.