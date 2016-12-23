"Перевернув Рейгана і Рузвельта в труні": Путін вирішив висловитися про перемогу Трампа та політику Обами

Про це Путін сказав на прес-конференції в Москві.

"Мені б дуже хотілося, щоб у нас і з новообраним президентом, і з майбутніми лідерами Демократичної партії (США) вибудовувалися б ділові, конструктивні відносини, щоб це йшло на користь і Сполученим Штатам, і Російської Федерації, і народів обох держав", - сказав Путін.

Він прокоментував заяву президента США Барака Обами про те, що 37% прихильників республіканців симпатизують Путіну.

"Те, що значна частина, скажімо, республіканських виборців підтримує президента Росії, я приписую навіть не на свій особистий рахунок. Ви знаєте, про що я думаю в даному випадку? Я думаю про те, що це означає, що у значної частини американського народу збігаються уявлення про те, як має бути влаштований світ, чим ми маємо займатися, де наші спільні небезпеки і проблеми. І це добре, що є люди, які нам симпатизують", - сказав Путін.

На його думку, це хороша передумова для вибудовування відносин "на базі взаємної симпатії народів один до одного".

Також Путін прокоментував заяву Обами про те, що президент США "Рональд Рейган перевернувся б у своїй могилі", якби дізнався, що більш як третина республіканців підтримують Путіна.

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"Рейган, мені здається, порадів би, що представники його партії перемагають скрізь. І порадів би за новообраного президента, який тонко відчув настрій суспільства, і працював саме в цій парадигмі, до кінця йшов, хоча ніхто не вірив, крім нас із вами, в те, що він переможе", - сказав Путін.

"А ось видатні діячі американської історії з числа демократів, ось вони б, напевно, перевернулися в труні. Рузвельт точно б, тому що це був видатний діяч світової й американської історії, коли у найважчі роки "Великої депресії" кінця 30-х, під час Великої вітчизняної війни він згуртував націю. Сьогоднішня адміністрація поділяє її, і це абсолютно очевидно", - упевнений Путін.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня Обама заявив, що Рейган "перевернувся б у могилі, якби дізнався про підтримку республіканцями Путіна. "Деякі люди, які історично були дуже критичні до мене через взаємодію з росіянами та ведення переговорів із ними, разом з тим, схвалили заяви обраного президента (Трампа), навіть якщо він говорив, що ми маємо припинити вводити санкції проти Росії...", - сказав Обама.

Він нагадав, як Трамп дуже позитивно висловлювався про Путіна. "Це не було новиною. Обраний президент під час кампанії говорив це. І деякі люди, які зробили кар'єру, займаючи антиросійські позиції, жодним чином не відреагували на це. І потім, після виборів, раптом вони запитують: «Чому ти не сказав нам, що, можливо, росіяни намагалися допомогти нашому кандидату?». Добре, давайте подивимося. Було дослідження, дехто з вас бачив його результати. Це лише одне опитування, але достатньо правдоподібне джерело, що 37% республіканських виборців позитивно ставляться до Путіна. Більш як третина республіканських виборців позитивно ставляться до Володимира Путіна, колишнього голови КДБ. Рональд Рейган перевернувся б у своїй могилі", - сказав Обама.