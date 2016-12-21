Перед виборами Обама по екстреній лінії попередив Путіна про наслідки кібератак - ЗМІ

За цими даними, Обама нагадав Путіну, що "міжнародне право, включаючи закони, що стосуються збройних конфліктів, поширюється і на дії в кіберпросторі, і Вашингтон буде оцінювати дії Москви, виходячи з даних стандартів", повідомляє NBC News.

Як зазначив представник адміністрації Обами, росіяни врахували це попередження, судячи з того, що в день виборів атак не було.

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Так звана система "Червоний телефон" використовується для зв'язку в моменти кризи, такі, як терористична атака 11 вересня 2001 року або початок операції США в Іраку. Екстрена лінія зв'язку не являє собою телефон буквально - понад 50 років тому це був телетайп, потім - факс, потім його замінила електронна пошта. Канал передбачає можливість вирішення питань щодо ядерної безпеки. У 2013 році був доданий канал, призначений для відправки повідомлень щодо кібербезпеки, відзначає NBC News.

Як повідомляв УНІАН, глава РНБО Олександр Турчинов заявив, що Росія намагається дестабілізувати фінансово-банківський сектор України шляхом кібератак.