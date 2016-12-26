Шкіряк розповів, хто може стояти за катастрофою російського Ту-154

"Якщо говорити абстрактно про те, що відбулося, я не відкидаю версію, що цей літак могли підірвати російські спецслужби… Це робиться свідомо для того, щоб виконувати ті задачі, які сьогодні відводитимуть російське суспільство від соціально-економічних проблем", - зазначив він в ефірі 112 Україна.

При цьому Шкіряк зауважив, що, на його думку, і вбивство посла РФ в Туреччині, і падіння Ту-154 над Чорним морем - це все ланки ланцюга розплати Росії за військові злочини в Сирії та в Україні.

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"Це все ланки ланцюга розплати Росії за ті злочини проти людства, злочини проти будь-яких норм людської, християнської моралі, які вони сьогодні здійснюють. Це наслідок тієї страшної, кривавої вакханалії, яку Путін кожного дня вчиняє як в Україні, так і в Сирії. Це все наслідок тих десятків, якщо не сотень тисяч вбитих сирійських дітей, жінок, людей похилого віку. Це наслідки безневинно пролитої крові українців", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, літак російського Міноборони Ту-154 впав в акваторії Чорного моря поблизу сочинського узбережжя. На борту, за останніми даними, перебувало 92 людини, включаючи журналістів та Ансамбль пісні і танцю імені Александрова.