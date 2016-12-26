Каткастрофа Ту-154: у Міноборони РФ не мають інформації про перевірку палива літака

«Поки такої інформації немає», - повідомили РБК в управлінні прес-служби та інформації Міноборони РФ.

Про проведення аналізу палива, яким заправляли Ту-154, раніше повідомляла радіостанція «Говорит Москва» з посиланням на джерело в аеропорту Сочі. В результаті дослідження підтвердилася його придатність, зазначає радіостанція.

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Раніше джерело ЗМІ в екстрених службах назвало можливу заправку літака Міноборони неякісним паливом однією з версій причин авіакатастрофи.

В якості інших версій розглядаються технічна несправність і помилка пілота, повідомляв глава Мінтрансу Максим Соколов.

Як повідомляв УНІАН, літак російського Міноборони Ту-154 зник з радарів вранці в неділю незабаром після вильоту з Сочі. На борту, за останніми даними, перебувало 92 осіб, включаючи журналістів та Ансамбль пісні і танцю імені Александрова. Артисти прямували до Сирії, де повинні були виступити з концертом на авіабазі "Хмеймім" і привітати військовослужбовців РФ з новорічними святами.

Лайнер впав в акваторії Чорного моря поблизу сочинського узбережжя. За фактом падіння Ту-154 порушено кримінальну справу. За попередніми даними, ніхто з людей, які перебували на борту літака, не вижив.