Міноборони РФ спростовує "ганебні інсинуації" про рятувальні жилети на жертвах катастрофи Ту-154

Російське Міноборони спростовує інформацію про те, що тіла деяких пасажирів літака Ту-154, що розбився дорогою до Сирії, були знайдені в рятувальних жилетах. Про це з посиланням на прес-службу відомства повідомляє ТАСС.

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"Всі чутки з посиланням на анонімні джерела про те, що на пасажирів літака, що розбився Ту-154 нібито були надіти рятувальні жилети, - ганебні інсинуації, абсолютно не відповідають дійсності. З перших годин після трагедії Міноборони Росії разом з іншими федеральними відомствами і службами доводять суспільству і журналістам вичерпну та об'єктивну інформацію про ході пошукової операції", - заявили в прес-службі.

Раніше російське агентство РІА Новости з посиланням на неназване джерело, знайоме з ходом пошуково операції, повідомило, що кілька тіл загиблих у катастрофі російського Ту-154 в Чорному морі були виявлені в рятувальних жилетах.

Як повідомляв УНІАН, літак російського Міноборони Ту-154 зник з радарів вранці в неділю незабаром після вильоту з Сочі. На борту, за останніми даними, перебувало 92 людини, включаючи журналістів та Ансамбль пісні і танцю імені Александрова.

Артисти летіли в Сирію, де повинні були виступити з концертом на авіабазі "Хмеймім" і привітати військовослужбовців РФ з новорічними святами. Лайнер впав в акваторії Чорного моря поблизу сочинського узбережжя. За попередніми даними, ніхто з тих, хто перебував на борту літака не вижив.