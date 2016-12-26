У центрі Москви помер генерал ФСБ, який відповідав за секретні документи "Роснафти" - ЗМІ

За даними Life, тіло Єровінкіна виявили у центрі Москви вранці в понеділок, 26 грудня.

Смерть менеджера «Роснафти» РБК підтвердив представник нафтової компанії.

У прес-службі московського МВС зазначили, що, за попередніми даними, чоловік помер від серцевого нападу.

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У «Роснафті» Єровінкін очолював відділ, який відповідає за секретні документи і їх отримання та пересилання, сказав РБК його знайомий.

«Він готував особисті декларації [головного виконавчого директора «Роснафти»] Ігоря Сечіна про доходи та майно, які він направляв в уряд секретною поштою», - додав співрозмовник РБК. Можливо, він помер від серцевого нападу, коли відвозив секретні документи в адміністрацію президента або по дорозі назад, додав співрозмовник РБК.

Єровінкін давно знайомий з Сечіним - він очолював секретаріат з травня 2008 по травень 2012 року, коли Сечін був віце-прем'єром, який курирує ПЕК (тоді уряд очолював Володимир Путін). А у травні 2012 року Єровінкін слідом за Сечіним перейшов у «Роснафту» і недовго виконував обов'язки керівника апарату Сечіна в кінці 2012 року. За інформацією джерел РБК у «Роснафті», пішовши з посади в. о. керівника апарату, Єровінкін залишився у структурі «Роснафти» і раніше був близький до Сечина: так, ще в 2015 році він очолював один з департаментів з нормативної роботі компанії.

За даними Life, Єровінкін був генералом ФСБ. У 1980 році він закінчив Вищу школу КДБ СРСР ім. Ф. Е. Дзержинського. Близько 20 років працював в органах держбезпеки, а потім курирував питання державної таємниці в адміністрації президента.