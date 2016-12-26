Прем’єр Японії вшанує жертв на Перл-Харбор

22:27, 26 грудня 2016
Світ
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Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе вирушив на Гаваї, де 27 грудня він разом з президентом США Бараком Обамою мають здійснити візит на військово-морську базу Перл-Харбор.

REUTERS

Таким чином він стане першим лідером цієї країни, який відвідає місце, звідки 75 років тому Японія атакувала США, передає Радіо Свобода.

Не очікують, що Абе вибачатиметься за атаку 7 грудня 1941 року, у результаті якої загинули понад 2 тисячі американських солдатів. Перед від’їздом він сказав журналістам, що «вшановуватиме жертв, як прем’єр-міністр Японії, представник японців».

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Японські війська атакували Перл-Харбор, щоб зруйнувати американські сили у Тихому океані. Але США вступили у Другу світову війну і у серпні 1945 року завдали Японії поразки.

Візит Абе відбувається за 7 місяців після візиту Барака Обами, як першого президента США, до японського міста Хіросіма, куди США скинули ядерну бомбу в останні дні Другої світової війни.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе анонсував свій візит на Перл-Гарбор, запланований на грудень. Таким чином він стане першим лідером цієї країни, який відвідає місце, звідки 75 років тому США атакували Японію.

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Теги: #Японія#Абе#Перл-Харбор