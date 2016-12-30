Сторони конфлікту в Сирії підтвердили готовність дотримуватися умов перемир'я

Як пише Deutsche Welle, сторони-підписанти відповідних домовленостей - уряд Башара Асада та представники опозиційних угруповань - висловили готовність дотримуватися умов перемир'я. Після тривалого дотримання режиму припинення бойових дій у Казахстані мають розпочатися переговори між урядом та опозицією за посередництва Росії та Туреччини.

Читайте такожРосія скоротить військову присутність у Сирії

Президент Сирії Башар Асад у телефонній розмові з російським президентом Володимиром Путіном "висловив готовність" дотримуватися досягнутих за посередництва Росії та Туреччини домовленостей, повідомляє прес-служба Кремля.

За повідомленням російського міноборони, на умови перемир'я погодилися сім опозиційних угруповань. Також представник опозиційної до Асада "Вільної сирійської армії" заявив, що її загони підтримують досягнуті домовленості й прагнуть поновлення переговорів та повернення процесу врегулювання конфлікту в політичну площину.

Утім, речник впливового салафітського угруповання "Ахрар аш-Шам", що з жовтня 2011 року бере участь у сирійській війні, заявив 29 грудня про певні застереження щодо домовленостей. За його словами, це угруповання не було серед підписантів домовленостей. "Свого часу ми представимо наші застереження", - написав він на сторінці в мережі Twitter, цитує інформаційна агенція Reuters. Дане угруповання, за інформацією російського міноборони, серед тих семи, які погодилися на перемир'я.

Передбачається, що перемир'я не поширюватиметься на терористичне угруповання "Ісламська держава" та угруповання "Джебхат Фатх аш-Шам" (колишній "Фронт ан-Нусра", який пов'язують з "Аль-Каїдою"), та близькі до них групи.

Читайте такожТуреччина хоче встановити мир у Сирії до Нового року - Чавушоглу

Також режим припинення вогню не стосуватиметься курдських "Загонів народної самооборони" (YPG). Сирійська курдська партія "Демократичний союз" (PYD), чиїм збройним крилом вважається YPG, не братиме участь в ініційованих Росією та Туреччиною переговорах у Казахстані щодо врегулювання в Сирії, зазначив прем'єр Туреччини Біналі Їлдирим.

У Держдепартаменті США позитивно оцінили повідомлення про досягнення перемир'я в Сирії. Водночас,представник зовнішньополітичного відомства США Марк Тонер зазначив, що США не були учасником переговорного процесу.