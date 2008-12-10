Парламент Швейцарії обрав Президента

Депутати обох палат Федеральних зборів (парламенту) Швейцарії в середу обрали Ханса-Рудольфа МЕРЦА Президентом країни на 2009 рік, передає РІА «Новости».

Президент Швейцарії щорічно обирається з числа семи членів Федеральної ради (уряду країни) строком на один рік відповідно до принципу ротації. У 2008 році Х.-Р.МЕРЦ, який очолює міністерство фінансів, обіймав посаду віце-президента Швейцарії. На посаду Президента він вступить 1 січня, замінивши Паскаля КУШПЕНА.

Віце-президентом Швейцарії обрана 45-річна Доріс ЛОЙТАРД з Демократично-християнської партії Швейцарії. В уряді вона очолює федеральний департамент економіки, повідомляє ІТАР-ТАРС.

Одночасно парламент затвердив склад уряду на майбутній рік. Зазвичай ця процедура має формальний характер - підтверджуються повноваження федеральних радників (міністрів), обраних на 4-річний термін. Такі вибори відбулись у грудні 2007 року.

Швейцарія - федеральна республіка (конфедерація), Президент якої щорічно обирається з числа семи членів Федеральної ради країни. Вибори міністрів проходять раз на чотири роки. Президент Швейцарії головує на засіданнях уряду, проте не має жодних додаткових повноважень - всі члени уряду рівні в правах, рішення ухвалюються тільки колегіально.