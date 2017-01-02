У Франції в новорічну ніч спалили 650 автомобілів - поліція

Про це заявили в Міністерстві внутрішніх справ Франції, передає ТАСС.

"Цього року в черговий раз кількість спалених автомобілів показує, що цей феномен, яким би неприйнятним він не був, продовжує існувати. Було підпалено 650 машин, у той час як у минулому році таких випадків було 602", - йдеться в заяві МВС.

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Разом з тим у міністерстві підкреслили, що ця несприятлива тенденція в цілому йде на спад. "За останні п'ять років кількість спалених автомобілів (у новорічну ніч) скоротилося на 20%", - зазначили у відомстві.

Також повідомляється, що поліція затрмала протягом ночі 454 людини.

"Протягом ночі 454 людини були затримані співробітниками поліції і жандармерії. З них 301 чоловік був тимчасово поміщений під варту", - поінформували в МВС Франції.