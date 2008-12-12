ООН порахувала сомалійських піратів

Біля берегів Сомалі діє від однієї до півтора тисячі піратів, у розпорядженні яких знаходиться 60 човнів, катерів і кораблів.

Такі дані наводяться в доповіді моніторингової групи Ради безпеки ООН щодо Сомалі, який був представлений у четвер членам Ради безпеки на закритих консультаціях, передає РІА «Новости».

У вівторок, 16 грудня, Рада безпеки планує розглянути новий проект резолюції, який припускає використання сили проти піратів не тільки на морі, а й на території Сомалі, а також у повітряному просторі над нею.

Згідно з доповіддю групи, багато хто з піратських ватажків добре відомий місцевій владі, зокрема й у сепаратистському регіоні Пунтленд, який оголосив про незалежність від Сомалі. Проте ні Сомалі, ні пунтлендські керівники майже нічого не роблять для їх затримання і передачі правосуддю, наголошується в доповіді, представленій головою моніторингової групи, постпредом ПАР при ООН Думісані КУМАЛО.

Дипломат також вказує, що як виправдання своїх дій і способу підняття авторитету серед Сомалі "пірати використовують законні претензії жителів Сомалі до іноземців з приводу експлуатації морських ресурсів і завдання шкоди екології".

Проблема піратства у водах північно-західної частини Індійського океану і Аденської затоки в останні місяці перетворилася на реальну загрозу міжнародній безпеці. У цьому регіоні пролягають численні торговельні маршрути з Європи до Азії, Африки і Австралії. Згідно з інформацією ООН, тільки в 2008 році біля берегів Сомалі було зареєстровано понад 120 піратських нападів, захоплено близько 40 суден і понад 600 чоловік. За різними даними, морські грабіжники у вигляді викупу одержали від 30 до 150 млн. доларів.

З 25 вересня у полоні у піратів знаходиться судно «Фаїна», у складі екіпажу якого – 17 громадян України.