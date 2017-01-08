Підозрюваному в стрілянині у Флориді висунули звинувачення: йому загрожує смертна кара

Про це повідомляє "Бі-бі-сі".

26-річний ветеран війни в Іраку звинувачується у насильницьких діях, що спричинили смерть, та заподіянні тілесних ушкоджень із застосуванням вогнепальної зброї.

Якщо Сантьяго буде визнаний винним, йому загрожує смертна кара. На допиті він заявив, що планував бійню заздалегідь, йдеться в документах суду.

Підозрюваний - колишній член Національної гвардії Аляски і Пуерто-Ріко. Він служив в Іраку з квітня 2010 року по лютий 2011 року, а закінчив службу в серпні 2016 року.

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За даними американських ЗМІ, Естебан Сантьяго був звільнений з Національної гвардії Аляски за незадовільну роботу.

У листопаді минулого року він прийшов в офіс ФБР у своєму рідному місті Анкорідж на Алясці. Сантьяго вів себе дивно, і співробітники бюро передали його місцевій поліції, яка відправила його на перевірку психічного стану.

Сантьяго відкрив стрілянину в міжнародному аеропорту Форт-Лодердейл у минулу п'ятницю близько години дня за місцевим часом у залі видачі багажу другого терміналу. В результаті стрілянини загинуло п'ять та було поранено шість осіб.

За словами очевидців, Сантьяго йшов уздовж стрічок видачі багажу і стріляв у людей, нічого не кажучи. Повідомляється, що нападник здався поліції, коли у нього скінчилися патрони.