Депутати з Одеси, Румунії, Молдови складали плани з урахуванням кризи

Рада Єврорегіону «Нижній Дунай» схвалила план розширення транспортної інфраструктури між Україною і Румунією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося на засіданні ради Єврорегіону “Нижній Дунай”, в якому взяли участь керівники Одеської обласної ради, рад румунських повітів Галац, Бреїла і Тулча і молдовських районів Кагул і Кантемир.

Засідання ради було присвячене підведенню підсумків 10-річної роботи і обговоренню перспектив розширення транспортної інфраструктури в рамках новоствореної Асоціації транскордонної співпраці.

Як заявив за підсумками дискусій головуючий на засіданні голова Одеської облради Микола СКОРИК, члени Єврорегіону «Нижній Дунай» переконані, що підписання тристороннього договору про транскордонну співпрацю «допоможе реалізувати цілий ряд спільних масштабних інфраструктурних проектів» з урахуванням того, що бюджет програми міжрегіонального розвитку «Україна-Румунія-Молдова» на 2007-2013 роки становить 126 мільйонів 700 тисяч євро.

За його словами, найважливішим зі спільних проектів учасники ради вважають будівництво мосту «Орлівка-Ісакча», де найвужче русло Дунаю. Перспективними і менш капіталомісткими вважають фахівці проекти зведення поромних переправ «Ізмаїл-Тулча» і «Рені-Галац», до виконання яких сторони мають намір приступити вже у наступному, 2009 році.

Паралельно, зазначив Н.СКОРИК, можлива реалізація проекту міжнародної авіалінії «Одесса-Тулча», зацікавлені бізнес-структури – перш за все авіакомпанія “Південні авіалінії” та адміністрація Тулчанського аеропорту – вже ведуть про це переговори. Проте кризові явища позначаються на прогнозованих найближчими місяцями потоках пасажирів між двома регіонами, і терміни завершення ділових переговорів переносяться.

Н.СКОРИК також зазначив, що для будівництва автотраси «Одеса-Рені» потрібні більші інвестиції, тому реалізація цього проекту, мабуть, почнеться лише після подолання країнами-сусідами нинішньої економічної кризи.

За словами керівника комісії Єврорегіону по навколишньому середовищу і надзвичайним ситуаціям Октавіана МОТОКА, особливу увагу учасники засідання приділили обговоренню екологічної ситуації в дельті Дунаю, а також заходам по посиленню боротьби з браконьєрством.

«Рада Єврорегіону ухвалила рішення запровадити мораторій на вилов ряду живих водних ресурсів у гирлі річки. Причому сторони мають намір жорстко контролювати ситуацію в низов’ї Дунаю, для чого придбано на 700 тис. євро сучасного лабораторного устаткування», – сказав О.МОТОКА.

Нагадаємо, угода про створення Єврорегіону «Нижній Дунай» була підписана у 1998 році в румунському Галаці представниками України (Одеська область), Румунії (повіти Брєїла, Галац і Тулча) і Молдови (Вулканешти, Кагул і Кантемир). До цього утворення увійшли прикордонні райони, які займають площу 53,3 тис. кв. км., на якій проживають 4 млн. осіб. У 2001 році Єврорегіон був прийнятий до Асоціації європейських прикордонних регіонів, у 2002 році отримав нагороду від організації «Вітрило Паттенбурга» як регіон Європи, що найдинамічніше розвивається.