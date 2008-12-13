Медведєв: Газпром зробив Україні нову пропозицію

"Газпром" виступив з компромісною пропозицією щодо врегулювання заборгованості України за газ.

Про це повідомив на прес-конференції в Парижі 12 грудня віце-президент російської компанії Олександр МЕДВЕДЄВ, передає ІТАР-ТАСС.

"Ми сподіваємося, що вирішення проблеми буде знайдено, - сказав він. - Зараз ми робимо нашим українським колегам нові пропозиції щодо її врегулювання".

Водночас деталі запропонованого компромісу він не уточнив.

Як повідомлялося, 25 листопада НАК "Нафтогаз України" і ВАТ "Газпром" домовилися про погашення до 1 грудня 2008 року заборгованості за газ, поставлений на Україну у вересні, і частини боргу за жовтень.

За оцінкою російської сторони, заборгованість "Нафтогазу" за газ, поставлений у вересні, жовтні та листопаді 2008 року, з урахуванням пені та штрафів становить 2,4 млрд. дол.

2 грудня "Нафтогаз України" попросив "Газпром" про відстрочення за розрахунками з газовим боргом за вересень і частково за жовтень. За словами офіційного представника російського холдингу Сергія КУПРІЯНОВА, борг за постачання газу у вересні українська сторона не сплатила.