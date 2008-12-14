Рада безпеки продовжила мандат Місії ООН на Кіпрі та Голанських висотах.

Як повідомили УНІАН у Центрі новин ООН, зокрема, Рада безпеки ООН до 15 червня 2009 року продовжила мандат Тимчасових сил ООН з підтримки миру на Кіпрі. В одностайно прийнятій резолюції члени Ради вітали початок повномасштабних переговорів щодо всеосяжного врегулювання ситуації на острові, які почалися 3 вересня 2008 року.

У травні 2008 року лідери кіпріотів заявили про свою прагнення до возз`єднання острова на основі принципу двогромадної, двозональної федерації та політичної рівності, як це визначено в резолюції Ради безпеки. Це возз`єднання передбачає створення федерального уряду, єдине представництво на міжнародній арені, а також співіснування двох рівних держав, що становлять федерацію. У вересні вони почали переговори щодо просування процесу возз`єднання острова.

Збройні сили Організації Об`єднаних Націй на Кіпрі було створено резолюцією Ради безпеки від 4 березня 1964 року для запобігання відновленню зіткнень між кіпрсько-грецькою і кіпрсько-турецькою громадами і сприяти підтримці та відновленню закону й порядку. Після збройних сутичок 1974 року обов`язки Збройних сил Організації Об`єднаних Націй на Кіпрі було розширено. Миротворці ООН почали стежити за режимом буферної зони між позиціями кіпрської національної гвардії та позиціями турецьких і кіпрсько-турецьких сил.

Окрім цього, Рада безпеки ООН продовжила на шість місяців - до 30 червня 2009 року - мандат Сил ООН зі спостереження за роз`єднанням. Ці сили було створено в травні 1974 року для спостереження за припиненням вогню уздовж лінії перемир`я між Сирією та Ізраїлем на Голанських висотах.

У рамках свого мандату Сили ООН зі спостереження за роз`єднанням здійснюють патрулювання і спостереження в районі роз`єднання завдовжки близько 80 кілометрів і завширшки від 10 кілометрів у центрі до менш як 1 кілометра на півдні. Район роз`єднання населений, і порядок у ньому підтримує сирійська влада. Окрім Сил ООН зі спостереження за роз`єднанням, жодні інші збройні сили в нього не допускаються.

Зараз у складі Сил ООН зі спостереження за роз`єднанням 1041 військовослужбовець з Австрії, Індії, Канади, Польщі, Хорватії та Японії.