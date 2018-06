Обама пообіцяв забезпечити максимально плавну передачу влади Трампу

Про це президент США заявив у своїй прощальній промові, повідомляє CNN.

Обама підкреслив, що обрання Дональда Трампа - це рішення, яке свідчить про демократію, і його потрібно поважати.

