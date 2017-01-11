Обама пообіцяв забезпечити максимально плавну передачу влади Трампу

06:22, 11 січня 2017
Світ
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Барак Обама запевнив, що його адміністрація забезпечить максимально плавну передачу влади обраному президенту США Дональду Трампу.

REUTERS

Про це президент США заявив у своїй прощальній промові, повідомляє CNN.

Обама підкреслив, що обрання Дональда Трампа - це рішення, яке свідчить про демократію, і його потрібно поважати.

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Нагадаємо, УНІАН вів пряму трансляцію прощального звернення Барака Обами як президента США до американського народу.

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Новина в сюжеті: Прощальна промова Обами
Теги: #Обама