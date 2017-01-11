Обама пообіцяв забезпечити максимально плавну передачу влади Трампу
06:22, 11 січня 2017Світ
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Барак Обама запевнив, що його адміністрація забезпечить максимально плавну передачу влади обраному президенту США Дональду Трампу.
Барак Обама / REUTERS
Про це президент США заявив у своїй прощальній промові, повідомляє CNN.
Обама підкреслив, що обрання Дональда Трампа - це рішення, яке свідчить про демократію, і його потрібно поважати.
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Обама: I committed to Trump that my administration would ensure a smooth transition https://t.co/npB1afOJkPhttps://t.co/4UJp6BRo2f— CNN Politics (@CNNPolitics) January 11, 2017
Нагадаємо, УНІАН вів пряму трансляцію прощального звернення Барака Обами як президента США до американського народу.
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