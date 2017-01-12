Ісаакіївський собор передадуть РПЦ не пізніше першої половини 2019 року

Про це повідомляється в розпорядженні, яке було опубліковано на сайті міської комітету майнових відносин. Документ від 30 грудня 2016 року був оприлюднений 12 січня 2017 року, передає РБК.

Ісаакіївський собор у Санкт-Петербурзі повинен бути переданий РПЦ не пізніше першої половини 2019 року, йдеться у розпорядженні.

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Згідно з документом музей «Ісаакіївський собор» повинен надати відомості про музейної колекції, яка знаходиться в церкві, до червня 2017 року.

Рішення про передачу Ісаакіївського собору було прийнято 10 січня за домовленістю губернатора Санкт-Петербурга Георгія Полтавченко і патріарха Кирила 10 січня. Незважаючи на те, що собор віддається церкви, він збереже за собою «музейно-просвітницьку функцію». Як зазначив начальник прес-служби петербурзького губернатора Андрій Кибитов, процес передачі церкви РПЦ вимагає складних погоджень, так як будівля знаходиться під егідою ЮНЕСКО. За його словами, на вирішення всіх питань можуть піти місяці.

За словами віце-губернатора Петербурга Михайла Мокрецова, місто залишається юридичним власником Ісаакіївського собору, незважаючи на передачу його РПЦ. Мокрєцов пояснив, що будівля передається церкви на умовах користування. Крім того, влада Петербурга укладуть «жорсткий договір» з РПЦ про збереження музейних об'єктів, сказав він. Мокрєцов додав, що в разі його порушення угоду про користуванні РПЦ Ісаакіївським собором буде расторжено.

У зв'язку з передачею Ісаакіївського собору православної церкви опозиція в Петербурзі заявила про проведення масової акції протесту на сходах собору 13 січня.