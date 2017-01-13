"Ми хочемо побачити повстання": активісти погрожують зірвати інавгурацію Трампа

Протестувальники (до їхнього числа входять групи DisruptJ20 і Black Lives Matter) спробують заблокувати всі 12 пунктів пропуску до місця проведення церемонії біля Капітолію, де Трамп повинен скласти присягу, і вздовж Пенсільванія-авеню, передає Бі-бі-сі.

Крім того, вони хочуть - також за допомогою демонстрацій та перекривання доріг - перешкодити проведенню традиційного інавгураційного балу.

"Ми хочемо побачити повстання, яке закипає в цьому місті і по всій країні", - сказав агентству Рейтер організатор акції Девід Терстон.

Організатори обіцяють й інші "сюрпризи", але при цьому побоюються зіткнень з прихильниками Трампа.

Загалом дозволи на проведення різних акцій у Вашингтоні в день приведення нового президента США до присяги отримали 27 ініціативних груп.

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Це в чотири рази більше, ніж у середньому видавалося в дні інавгурації в попередні роки.

Очікується, що цього разу інавгурацію Трампа відвідають 800 тисяч глядачів. Забезпечувати їхню безпеку будуть більше 15 тисяч силовиків.

Виконувач обов'язків шефа поліції округу Колумбія Пітер Ньюшем раніше вже дав зрозуміти, що правоохоронці будуть готові протистояти спробам зриву церемонії.

Ні Трамп, ні його команда поки ніяк не коментували плани протестувальників.