З'явилися фото й відео бомбардування у Сирії, в якому звинуватили Ізраїль

10:21, 13 січня 2017
Світ
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Сирії звинуватила Ізраїль у завданні удару по військовому аеродрому Меззе на південному заході Дамаска.

У Сирії звинуватили Ізраїль в обстрілі аеродрому / twitter.com/hadialbahra

У сирійській армії заявили, що кілька ракет були випущені по аеропорту з району, недалеко від Тиверіадського озера на півночі Ізраїлю одразу після опівночі, передає Reuters.

Спочатку було невідомо, що стало причиною вибуху, однак джерела припустили, що відповідно до звуків, у деяких районах бомбардування могли здійснити ізраїльські літаки. 

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За одними даними, йшлося про ракетний обстріл, за іншими - про авіаналіт. 

Раніше Сирія неодноразово заявляла про удари Ізраїлю по своїй території. Ізраїль це не підтверджував, але й не спростовував. При цьому Ізраїль неодноразово висловлював стурбованість активністю в Сирії ліванського воєнізованого руху "Хезболла".

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Теги: #Сирія#Ізраїль#удар