З'явилися фото й відео бомбардування у Сирії, в якому звинуватили Ізраїль
Сирії звинуватила Ізраїль у завданні удару по військовому аеродрому Меззе на південному заході Дамаска.
У сирійській армії заявили, що кілька ракет були випущені по аеропорту з району, недалеко від Тиверіадського озера на півночі Ізраїлю одразу після опівночі, передає Reuters.
Спочатку було невідомо, що стало причиною вибуху, однак джерела припустили, що відповідно до звуків, у деяких районах бомбардування могли здійснити ізраїльські літаки.
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За одними даними, йшлося про ракетний обстріл, за іншими - про авіаналіт.
#عاجل#دمشق— محمد ياسين (@MHDYASEEN4) January 12, 2017
لحظة استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي لمطار #المزة العسكري بدمشق واندلاع الحرائق#SYRIApic.twitter.com/SmY5skqVhK
Раніше Сирія неодноразово заявляла про удари Ізраїлю по своїй території. Ізраїль це не підтверджував, але й не спростовував. При цьому Ізраїль неодноразово висловлював стурбованість активністю в Сирії ліванського воєнізованого руху "Хезболла".