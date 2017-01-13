З'явилися фото й відео бомбардування у Сирії, в якому звинуватили Ізраїль

У сирійській армії заявили, що кілька ракет були випущені по аеропорту з району, недалеко від Тиверіадського озера на півночі Ізраїлю одразу після опівночі, передає Reuters.

Спочатку було невідомо, що стало причиною вибуху, однак джерела припустили, що відповідно до звуків, у деяких районах бомбардування могли здійснити ізраїльські літаки.

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За одними даними, йшлося про ракетний обстріл, за іншими - про авіаналіт.

Раніше Сирія неодноразово заявляла про удари Ізраїлю по своїй території. Ізраїль це не підтверджував, але й не спростовував. При цьому Ізраїль неодноразово висловлював стурбованість активністю в Сирії ліванського воєнізованого руху "Хезболла".