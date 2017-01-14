Німецькі спецслужби підготували доповідь зі звинуваченнями на адресу Росії - ЗМІ

Це випливає зі спільної доповіді, наданої уряду ФРН об'єднаною робочою групою під назвою PsyOps (абревіатура від Psychologische Operationen - "Психологічні операції"). На документ посилається сьогодні онлайн-версія журналу Der Spiegel.

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Автори доповіді стверджують, що Москва протягом багатьох років цілеспрямовано намагалася поглибити загострення існуючих на Заході соціальних конфліктів. Як приклад німецькі спецслужби наводять торішню історію з "дівчинкою Лізою", яка, за версією російської пропаганди, була викрадена і зґвалтована арабськими біженцями, повідомляє Deutsche Welle.

Також BND і Федеральне відомство з охорони конституції розслідують обставини масованої атаки хакерів на комп'ютерну систему бундестагу навесні 2015 року, зазначається у доповіді.

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Проблемі кібербезпеки приділив свою увагу 12 грудня і генсек НАТО Йєнс Столтенберг.

"Питання відбиття кібератак – одне з ключових на порядку денному", - запевнив він.

Цього року в Німеччині відбудуться парламентські вибори.

"Будь-яка спроба втрутитися або вплинути на національні вибори ззовні неприйнятна", - наголосив у цьому зв'язку глава Альянсу.