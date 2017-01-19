Українців серед постраждалих в результаті обвалу висотки в Тегерані не було - МЗС

Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС «Українцям в світі» у Twitter.

"У Тегерані внаслідок пожежі впала висотна будівля Plasco. Загинули десятки осіб. Українців серед постраждалих немає", - заявили українські дипломати.

Читайте також"Посольство РФ – гніздо шпигунів!": у столиці Ірану пройшли антиросійські мітинги (відео)

Як повідомляв УНІАН, загоряння виникло в 17-поверховому торгівельному комплексі "Пласко", побудованому 50 років тому на вулиці Джомхурі у центрі іранської столиці. Вогонь спалахнув на дев'ятому поверсі і досить швидко охопив всю верхню частину комплексу. В результаті будівля обрушилася.

Внаслідок інциденту загинули щонайменше 30 пожежників, постраждали близько 40 осіб.