Найстаріша висотка Тегерана загорілася і обвалилася, загинули не менше 30 пожежників (фото)
13:02, 19 січня 2017Світ
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Щонайменше 30 пожежників загинули в Тегерані в результаті пожежі, що спалахнула 19 січня у висотному будинку, який пізніше обвалився.
Пожежа в Тегерані / REUTERS
Як повідомляє ТАСС, загоряння виникло в 17-поверховому торгівельному комплексі "Пласко", побудованому 50 років тому на вулиці Джомхурі у центрі іранської столиці. Вогонь спалахнув на дев'ятому поверсі і досить швидко охопив всю верхню частину комплексу. В результаті будівля обвалилася.
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На місці події працюють пожежники і рятувальники, яким вдалося вчасно евакуювати співробітників і відвідувачів, які знаходилися в "Пласко". Медичні установи приймають постраждалих.
В результаті інциденту загинули щонайменше 30 пожежників, постраждали близько 40 осіб.
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