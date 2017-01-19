Найстаріша висотка Тегерана загорілася і обвалилася, загинули не менше 30 пожежників (фото)

Як повідомляє ТАСС, загоряння виникло в 17-поверховому торгівельному комплексі "Пласко", побудованому 50 років тому на вулиці Джомхурі у центрі іранської столиці. Вогонь спалахнув на дев'ятому поверсі і досить швидко охопив всю верхню частину комплексу. В результаті будівля обвалилася.

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На місці події працюють пожежники і рятувальники, яким вдалося вчасно евакуювати співробітників і відвідувачів, які знаходилися в "Пласко". Медичні установи приймають постраждалих.

В результаті інциденту загинули щонайменше 30 пожежників, постраждали близько 40 осіб.