Права ЛГБТ, сфера охорони здоров'я та зміни клімату залишилися поза полем зору Трампа - BBC

Про це повідомляє BBC.

Указ полегшує для держустанов нормативні вимоги, запроваджені законом про доступне медстрахування, на підставі якого працює програма Obamacare.

Також незабаром після вступу на посаду 45-й президент надіслав свої кандидатури на посади міністрів в Сенат.

Крім того, команда нового президента змінила вебсайт Білого дому, в який включила обіцянку Трампа відмовитися від стратегії Барака Обами щодо зміни клімату.

Сторінка, присвячена клімату, була замінена сторінкою "Енергетичний план "Америка насамперед"", де ігноруються зміни клімату і говориться: "Президент Трамп прагне до скасування шкідливих і непотрібних стратегій, таких як "План дій щодо клімату" і "Правила використання водних ресурсів США".

В цілому ж перелік завдань нової адміністрації на вебсайті налічує лише шість позицій - енергетика, зовнішня політика, робочі місця і зростання, військова сфера, правоохоронні органи і торгові угоди.

Критики зазначають, що серед завдань тепер немає жодної згадки про громадянські права, права ЛГБТ, охорону здоров'я чи зміну клімату.