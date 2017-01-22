Папа Франциск бачить небезпеку відродження фашизму на тлі посилення популізму в Європі

Про це глава Римсько-католицької церкви заявив в інтерв'ю іспанській газеті El Pais, яке вона розмістила в неділю, 22 січня, на своєму сайті, пише Deutsche Welle.

«Гітлер не захоплював владу, він був обраний народом і завдав своєму народові величезної шкоди. У часи кризи нам відмовляє здатність тверезо мислити", - попередив Франциск.

1933 рік в Німеччині був "типовим", вважає Папа Римський. Країна перебувала в стані кризи і шукала свою ідентичність. "І тоді прийшов цей харизматичний лідер і пообіцяв дати їм (німцям - Ред.) ідентичність. Але він дав їм спотворену ідентичність, і ми знаємо, що сталося потім", - сказав глава Римсько-католицької церкви.

За його словами, люди "з допомогою стін і колючого дроту намагаються захиститися від тих, хто, як їм здається, загрожує "відібрати їх ідентичність".

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Країни, яким загрожує тероризм, мають підстави навіть для більш суворого контролю, зазначив він, додавши, що "жодна країна не уповноважена відбирати у своїх громадян право на діалог з сусідами".

У той же час глава Римсько-католицької церкви закликав Європу більше робити для інтеграції біженців. В іншому випадку європейському співтовариству може загрожувати формування нових гетто, подібних комуні Моленбек в Брюсселі, населеної переважно вихідцями з африканських країн, підкреслив він.