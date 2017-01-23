Трамп відмовився оприлюднювати свою податкову декларацію

13:52, 23 січня 2017
Світ
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В команді Трампа це пояснили тим, що ця інформація буде «нецікавою» для американців.

Дональд Трамп / REUTERS

Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

Зазвичай це щороку робили усі президенти США.

За останні півстоліття відмовився від оприлюднення лише Джеральд Форд.

В команді Трампа це пояснили тим, що ця інформація буде «нецікавою» для американців. При цьому петицію за її оприлюднення підписали вже понад 230 тисяч людей.

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Деякі з опонентів президента США переконані, що податкова звітність Трампа допоможе  простежити його зв'язки із Росією.

Раніше, в ході передвиборної гонки Трамп відмовлявся продемонструвати громадськості свою податкову декларацію, посилаючись на всілякі перевірки та аудити, але обіцяв це зробити, як тільки стане президентом.

Відповідно, WikiLeaks нагадали про цю обіцянку Трампу.

"Трамп не опублікує свою податкову декларацію. Надсилайте її нам, ми зможемо це зробити", - написали вони.

Як повідомляв УНІАН, у США група юристів планує подати позов до суду на президента Дональда Трампа, звинувачуючи його в отриманні платежів від іноземних урядів через гостей у його готелях та оренду своїх будівель.

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Теги: #США#Трамп#декларація