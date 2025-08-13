Він зазначив, що Росія не може мати права вето щодо європейської та натівської перспективи України.

Мають бути дійсно надійні гарантії безпеки, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп "сказав про підтримку цього й про готовність Америки брати участь". Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі президента України Володимира Зеленського.

Він зазначив, що тиждень тривали інтенсивні комунікації між європейськими лідерами, Європою та США. Сьогодні спільні позиції було обговорено з президентом Штатів, а перед цим відбулася координаційна розмова між європейськими лідерами.

"Узгодили спільні принципи - п’ять принципів. Це формат перемовин: усе, що стосується України, має обговорюватися виключно з Україною. Маємо готувати тристоронній формат розмови. Має бути припинення вогню - номер один. Мають бути гарантії безпеки - дійсно надійні. І сьогодні президент Трамп сказав про підтримку цього й про готовність Америки брати участь", - зазначив Зеленський.

Крім того, додав він, Росія не може мати права вето щодо європейської та натівської перспективи України, і мирні переговори "слід поєднувати з належним тиском на Росію".

"Санкції повинні бути посилені, якщо Росія не погодиться на припинення вогню на Алясці. Це ефективні принципи. Важливо, щоб вони спрацювали", - підкреслив глава держави.

Також, зауважив Зеленський, було обговорено і ситуацію на полі бою. Президент наголосив:

"Я сказав президенту Сполучених Штатів Америки і всім нашим європейським колегам: "Путін блефує". Він старається натиснути перед зустріччю на Алясці на всіх напрямках українського фронту. Росія намагається зобразити, що спроможна окупувати всю Україну. Безумовно, це їхнє бажання".

Він додав, що Путін "блефує, начебто санкції для нього не важливі й що вони не працюють".

"Насправді санкції дуже допомагають і б’ють по російській воєнній економіці. Це правда, у Росії в кілька разів більше зброї, зокрема артилерії - у три рази - й подібного, але також у Росії в три рази більше втрат. І це факт", - підкреслив Зеленський.

Глава держави також зазначив, що Путін "точно не хоче миру, він хоче окупації нашої держави".

"Нам потрібен подальший тиск заради миру - не тільки американські, але і європейські санкції. І разом наш союз партнерів дійсно може зупинити війну Путіна", - заважив він.

Крім того, додав Зеленський, говорили і про зустріч на Алясці.

"Ми сподіваємося, що центральною темою на зустрічі буде припинення вогню, негайне припинення вогню, - про це неодноразово говорив президент Сполучених Штатів Америки. Він запропонував мені, що після зустрічі на Алясці в нас буде з ним контакт, і ми обговоримо всі результати - якщо вони будуть, - і ми визначимо наступні наші вже взаємні кроки", - повідомив президент.

Зустріч Трампа з Путіним

Як повідомляв УНІАН, 15 серпня Трамп планує зустрітися з Путіним на Алясці. Водночас він заявив, що є хороший шанс на другу зустріч щодо України після саміту з Путіним.

"Якщо перша зустріч пройде добре, я хотів би майже відразу ж провести другу зустріч між Путіним, Зеленським і мною, якщо вони захочуть, щоб я там був присутній", - зазначив Трамп.

Він також заявив, що якщо "не отримає необхідні відповіді" під час зустрічі з Путіним, то наступної зустрічі не буде.

