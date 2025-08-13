За його словами, Трамп чітко висловив позицію, що НАТО не повинно бути їхньою частиною, тому що це важливий аргумент для Росії.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що будь-які можливі територіальні поступки України повинні бути безпосередньо пов'язані з гарантіями безпеки. Про це пише газета Le Monde.

За його словами, президент США Дональд Трамп чітко висловив позицію, що НАТО не повинно бути їхньою частиною, тому що це важливий аргумент для Росії.

"Президент Трамп чітко висловив це саме такими словами. Він навіть сказав речі, які дуже важливі для мене: той факт, що НАТО не має бути частиною цих гарантій безпеки, і ми знаємо, що це сильний аргумент, особливо для російської сторони", - сказав він.

Водночас США і всі союзники, на думку Трампа, мають увійти в ці гарантії, що Макрон назвав принциповим уточненням.

Французький президент також зазначив, що під час переговорів Трамп наголошував, що хоче, щоб під час зустрічі на Алясці США змогли домогтися припинення вогню між Україною і Росією.

Гарантії безпеки для України

Президент України Володимир Зеленський сказав, що мають бути справді надійні гарантії безпеки для України, а президент Дональд Трамп "сказав про підтримку цього і про готовність Америки долучатися".

"Узгодили загальні принципи - п'ять принципів. Це формат переговорів: усе, що стосується України, має обговорюватися виключно з Україною. Маємо готувати тристоронній формат розмови. Має бути припинення вогню - номер один. Мають бути гарантії безпеки - дійсно надійні. І сьогодні президент Трамп сказав про підтримку цього і про готовність Америки брати участь", - заявив Зеленський.

