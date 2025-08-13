Невдачі російського флоту посилилися наприкінці 2024 року після того, як сирійські повстанці захопили столицю Дамаск і повалили режим Асада.

Російський флот, схоже, відчуває серйозне напруження через українські атаки в Чорному морі і втрату ключового порту в Сирії, повідомив Business Insider високопоставлений голландський командувач.

Командувач 1-ї постійної військово-морської групи НАТО, однієї з сил негайного реагування військового альянсу, Ар'єн Варнаар заявив, що ці недавні невдачі серйозно вплинули на російський флот від Середземного моря до Арктики.

Зазначається, що російський флот завжди відчував певне навантаження через обмеження в суднобудуванні, технічному обслуговуванні та модернізації, складнощі з передислокацією та оперативне перенапруження. Однак недавні невдачі ще більше збільшили навантаження на флот. Приголомшливі втрати Росії і вимушений відступ під нещадними українськими ударами виснажили російський флот, старіючі кораблі потребували ремонту, а суднобудівельна промисловість була надто напруженою, щоб замінити їх.

Невдачі російського флоту посилилися наприкінці 2024 року після того, як сирійські повстанці захопили столицю Дамаск і повалили режим Асада. Росія надавала військову підтримку його режиму під час жорстокого конфлікту, а натомість забезпечила собі значну присутність на сирійській військово-морській базі Тартус на Середземному морі. Однак зміни в Дамаску поставили під загрозу майбутнє діяльності Москви в цьому стратегічному порту.

Варнаар заявив, що наслідки цих двох невдач були значними для російського ВМФ:

"Щойно щось почне відбуватися - і, очевидно, Україна є прикладом, - їхні сили будуть ще більше напружені. Якщо подивитися на їхні дії в Середземному морі, втрата порту там означає втрату логістичної підтримки, а це розтягує їхні можливості, які в основному забезпечуються Північним флотом".

Один з офіційних представників НАТО підтримав оцінку Варнаара і заявив, що втрата Тартуса означає, що Росії тепер необхідно перекидати сили з інших регіонів для підтримки операцій у Середземному морі, що створює велике навантаження на кораблі, підводні човни і системи забезпечення Москви для підтримки розгортання.

Важливо, що втрати Росії в Чорному морі лише посилили проблеми з формуванням сил, заявив представник НАТО, щоб обговорити зауваження альянсу щодо російського флоту.

За його словами, багато збройних сил РФ стикаються з проблемами формування сил. Однак проблеми Москви посилюються її зусиллями щодо забезпечення відповідності великій, спільно організованій морській присутності НАТО на європейському континенті.

Зазначається, що ці проблеми стають дедалі серйознішими в Арктичному регіоні, де зміна клімату відкриває нові судноплавні шляхи, створюючи військові та економічні можливості як для союзників по НАТО, так і для супротивників.

Британський капітан Крейг Реберн, начальник штабу військово-морської групи, заявив, що НАТО "діє в цьому районі, тому що ми давно цього не робили". За його словами, одна з багатьох причин, через яку консорціум військових кораблів був розгорнутий в Арктиці, - це спостереження за активністю Росії в регіоні і "розуміння їхньої реакції на нашу присутність".

У якийсь момент одиночний літак ВМС Росії діяв у безпосередній близькості від морського угруповання, але жоден із кораблів не вийшов на спостереження за діями НАТО, повідомив Варнаар. Він пояснив це можливим навантаженням на ВМФ Росії після серії великих навчань під назвою "Липневий шторм".

Російський флот - новини

Слідом за авіаносцем "Адмірал Кузнєцов" росіяни можуть втратити і великий протичовновий корабель "Адмірал Чабаненко", ремонтом і модернізацією якого також займається 35-й судноремонтний завод.

Аналітики помітили, що за повідомленнями російських ЗМІ, модернізацію "Чабаненка" мали закінчити цього року, але тепер точна дата завершення робіт невідома та відтягується "на невизначений термін", а на 35-му судноремонтному заводі жодних термінів не називають. І це при тому, що ремонтують його вже 11 років - він став на ремонт ще 2014 року.

