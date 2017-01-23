На Трампа подадуть в суд за підозрою в отриманні платежів від іноземних урядів

У США група юристів планує подати позов до суду на президента Дональда Трампа, звинувачуючи його в отриманні платежів від іноземних урядів через гостей у його готелях та оренду своїх будівель, пише BBC.

Згідно із заявою правозахисників, такі виплати забороняє конституція США.

У той же час син Трампа – Ерік, який є виконавчим віце-президентом Trump Organization, заявив, коментуючи цю ситуацію, що це «переслідування заради політичної вигоди".

Як передає The New York Times, Ерік Трамп повідомив, що погодився жертвувати будь-який прибуток готелів, які приходять від іноземних урядових гостей в казну США.

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При цьому, група "Громадяни за відповідальність та етику у Вашингтоні" повідомили що подадуть позов до федерального суду Манхеттена в понеділок вранці.

Вони зазначають, що згідно із Конституцією США, жоден федеральний чиновник не повинен отримувати подарунки або "грошову винагороду" - плату- від іноземного уряду.

Адвокати Трампа стверджують, що стаття призначена тільки для запобігання отримання федеральними чиновниками грошей або подарунків від іноземної держави, і не поширюється на платежі, такі як рахунки за номер в готелі.

Як повідомляв УНІАН, група американських сенаторів від Демократичної і Республіканської партій має намір представити законопроект, який заблокує президенту Дональду Трампу можливість зняти санкції проти Росії.

Документ підтримали сенатори-республіканці Джон Маккейн і Ліндсі Грем. Раніше обидва вони критикували риторику Трампа щодо Росії. Як очікується, законопроект буде внесений до конгресу вже наступного тижня.