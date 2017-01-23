Прем'єр Нідерландів про мігрантів: поводьтесь пристойно або їдьте геть

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте зробив різку заяву на адресу приїжджаючих до країни мігрантів за півтора місяця до парламентських виборів. Про це повідомляє Російська служба ВВС.

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"Або поводьтесь пристойно, або їдьте геть", - заявив Рютте і додав, що голландцям не подобається, коли люди, що начебто приїхали до них в країну в пошуках свободи, зневажають основоположні принципи цієї свободи.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Algemeen Dagblad, Рютте навів приклад зі справою автобусної компанії Qbuzz, яка потрапила під критику нідерландського інституту з прав людини за те, що відмовила іммігрантам, які претендували на роботу водієм автобуса, за їх відмову потиснути руку жінці.

"Я думаю, що це дивний вердикт. Qbuzz, звичайно, абсолютно праві. Не може бути такого, коли водій говорить: я відмовляюся потиснути руку жінці, тому що це не поєднується з моєю вірою. Саме тому я і багато інших людей незадоволені. Бо тиснути один одному руки є нормою", - сказав Рютте.

У свою чергу правозахисники заявили, що рукостискання не є ключовою частиною роботи, в той час як це впливає на свободу віросповідання.

Прем'єр також поскаржився на антисоціальну поведінку в громадському транспорті і на вулицях людей, які відмовилися адаптуватися до голландським цінностей.

ВВС зазначає, що зараз за опитуваннями партія Рютте йде нарівні з антиіммігрантською Партією свободи під керівництвом Герта Вілдерса, популярність котрої різко зросла останніми місяцями.

На думку місцевих політологів, настільки різким випадом на адресу мігрантів і біженців Рютте сподівається перед виборами зміцнити позиції своєї Народної партії за свободу і демократію.

Політологи відзначають, що цього разу головною темою передвиборної кампанії - вперше за довгі роки - стала не фінансова політика уряду і не економічні перспективи, а національне питання.

Парламентські вибори в Нідерландах заплановані на 15 березня.