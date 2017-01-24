Іракська армія готова перейти Євфрат і звільнити захід Мосула

Про це повідомляє Reuters.

Операція по просуванню сил антитерору на захід може поновитися "найближчим часом", - заявив генерал іракської армії Абдул Амір Рашид Яралла в коментарі агентству Reuters.

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За словами військового, операція може початися "через два-три дні", причому в її фінальній частині армія і сили народної мобілізації розраховують вийти на західний берег Євфрату.

Як повідомляв УНІАН, 9 січня іракські сили безпеки заявили, що просунулися на весь східний берег річки Тигрис і, таким чином, впритул наблизилися до позицій бойовиків радикального угрупування «Ісламська держава».