Баррозу закликав призупинити розширення ЄС

Європейська Комісія сьогодні, швидше за все, оголосить про приєднання до Євросоюзу з 1 січня 2007 року Болгарії і Румунії.

За повідомленням з дипломатичних джерел, керівництво ЄС дійшло висновку, що Софія і Бухарест успішно проводять реформи, необхідні для вступу до організації.

Як повідомляє радіо “Свобода”, вчора голова Європейського Союзу Жозе Мануель БАРРОЗУ зкликав призупинити розширення ЄС після вступу цих двох країн. На думку Ж.М.Баррозу, Євросоюз повинен спочатку вирішити проблему з ухваленням європейської конституції, що зайшла в безвихідь.