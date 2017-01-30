У МЗС Литви прокоментували заяву депутата про перегляд статусу російського Калінінграда

21:22, 30 січня 2017
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Питання про статус Калінінградської області РФ не стоїть на порядку денному зовнішньої політики Литви.

Литва не має наміру порушувати питання про статус Калінінграда / levashove.livejournal.com

Про це, як повідомляє ТАСС, заявила журналістам прес-аташе глави МЗС балтійської республіки Раса Якілайтене.

«Литва не порушує питання про статус Калінінградської області», - зазначила представник дипслужби.

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Вона наголосила, що у Вільнюса «немає територіальних претензій ні до кого із сусідів». «Ця область є інтегрованою частиною Російської Федерації», - сказала Якілайтене.

Литва й надалі, як зазначила прес-аташе, не "визнаватиме односторонню зміну (державних) кордонів".

Таким чином, представник МЗС прокоментувала заяви депутата парламенту Лінаса Бальсіса про можливість перегляду статусу Калінінградської області на тлі приєднання Криму до РФ.

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Теги: #Росія#МЗС#Калінінград#Литва