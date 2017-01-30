У МЗС Литви прокоментували заяву депутата про перегляд статусу російського Калінінграда
Питання про статус Калінінградської області РФ не стоїть на порядку денному зовнішньої політики Литви.
Про це, як повідомляє ТАСС, заявила журналістам прес-аташе глави МЗС балтійської республіки Раса Якілайтене.
«Литва не порушує питання про статус Калінінградської області», - зазначила представник дипслужби.
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Вона наголосила, що у Вільнюса «немає територіальних претензій ні до кого із сусідів». «Ця область є інтегрованою частиною Російської Федерації», - сказала Якілайтене.
Литва й надалі, як зазначила прес-аташе, не "визнаватиме односторонню зміну (державних) кордонів".
Таким чином, представник МЗС прокоментувала заяви депутата парламенту Лінаса Бальсіса про можливість перегляду статусу Калінінградської області на тлі приєднання Криму до РФ.