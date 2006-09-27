Угорська опозиція вибрала зброю: пробки на дорогах

Лідери правих сил Угорщини, які проводять на площі Кошута перед парламентом багатоденну акцію протесту з метою відставки уряду, оголосили про початок кампанії непокори.

Про це повідомив один із організаторів мітингу, представник об`єднання "Угорський національний комітет-2006" Тамаш МОЛЬНАР.

Як передає ІТАР-ТАСС, за його словами, починаючи з середи на вулицях і площах Будапешта зупинятимуться легкові і вантажні автомобілі і блокуватиметься рух транспорту, створюючи величезні пробки. Аналогічну картину можна буде спостерігати на будапештських мостах, які є важливими транспортними артеріями міста.

Лідер маніфестантів висловив різку критику на адресу угорських фермерів, які вирішили перенести терміни початку акції протесту у зв`язку з підготовкою до виборів до місцевих органів влади. Т.МОЛЬНАР вважає, то "фермери показали своє істинне обличчя". "Вони мітингують лише тоді, коли їм потрібні дотації, і мовчать, коли йдеться про інтереси країни", - сказав він.