Білорусь вводить 5-денний "безвіз" для громадян 80 країн

17:12, 09 січня 2017
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Президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про упровадження п'ятиденного безвізового режиму для громадян 80 країн.

Олександр Лукашенко / REUTERS

Про це повідомляє прес-служба президента Білорусі.

"Документом встановлюється безвізовий порядок в'їзду в Білорусь на строк не більше п'яти діб у разі в'їзду через пункт пропуску через державний кордон національний аеропорт Мінськ для громадян 80 держав", - йдеться у повідомленні.

Указ поширюється на 39 країн Європи, включаючи весь Євросоюз, а також на Бразилію, Індонезію, США і Японію.

"У першу чергу, це сприятливі в міграційному плані країни, стратегічні партнери Білорусі, держави, які в односторонньому порядку встановили безвізовий режим стосовно білоруських громадян. Нові правила охоплюють також таку категорію, як негромадяни Латвії та особи без громадянства Естонії", - зазначили у прес-службі.

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Документ спрямований на активізацію подорожей "бізнесменів, туристів, приватних осіб, які мають загальногромадянські паспорти, і не буде поширюватися на іноземців, які здійснюють офіційні поїздки: дипломатичні, службові, спеціальні та інші прирівняні до них паспорти до уваги не братимуться".

Для громадян В'єтнаму, Гаїті, Гамбії, Гондурасу, Індії, Китаю, Лівану, Намібії, Самоа обов'язковою додатковою вимогою є наявність у документі для виїзду за кордон дійсної багаторазової візи держав ЄС або Шенгенської зони з позначкою про в'їзд на їхню територію, а також авіаквитків з підтвердженням їх вильоту з національного аеропорту Мінськ упродовж 5 днів з дати в'їзду.

Порядок безвізового пересування, що встановлюється, наголошується у документі, не поширюється на осіб, які прибувають до Білорусі авіарейсами з Росії, а також мають намір здійснити виліт в аеропорти Росії (дані рейси є внутрішніми, прикордонний контроль на них не здійснюється).

Указ набуде чинності за місяць після офіційного опублікування.

Як повідомляв УНІАН, українці можуть відвідувати Білорусь без віз.

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Теги: #Білорусь#безвіз#Лукашенко