Російський бюджет розраховано, виходячи з ціни на нафту в 95 доларів

Російський бюджет на 2009 рік було розраховано, виходячи з ціни на нафту в 95 дол. за баррель.

Про це в ефірі телеканалу "Вести" сказав міністр фінансів Росії Олексій КУДРІН, передає кореспондент УНІАН.

За словами О.КУДРІНА, затверджений варіант бюджету на 2009 рік розраховувався, виходячи з прогнозної ціни на нафту в 95 дол. за баррель. Міністр нагадав, що при обговоренні бюджету він попереджав, що через падіння цін на енергоносії головний фінансовий документ доведеться серйозно відкоректувати.

Він зазначив, що за попередніми прогнозами дефіцит російського бюджету в 2009 році становитиме 1,5 - 2 трлн. рублів.

О.КУДРІН вважає, що 2009 рік буде "найважчим за останні 9 років російської економіки" і "найважчим для світової економіки у повоєнний час".

Він також сказав, що "в бюджетній сфері нестач коштів для виплати зарплат немає, і бюджетний сектор і цього року, і в наступному - ми особливо за цим прослідкуємо - всім бюджетникам виплачуватиме зарплату вчасно", - заявив міністр.

За його словами, інфляція в Росії зберігається на високому рівні, понад 13%. "Ми проходимо кризовий період", - констатував О.КУДРІН. Проте, "ми чекаємо, що до середини наступного року зуміємо загальмувати інфляцію", продовжив віце-прем`єр, але уточнив, що таке "гальмування" можливе лише в тому разі, якщо ціна на нафту становитиме близько 50 дол. за баррель. Якщо ж ціна на нафту буде 30 дол., "то інфляція зможе дійти до 15%, а курс рубля зміниться, але неістотно".

Керівник Мінфіну відмовився уточнити, який за таких умов може бути курс рубля до долара, але сказав, що про цифри "40-50 рублів за долар" не йдеться. "У нас є такий запас міцності, який дозволить пройти і 30 дол. за баррель, і 20 дол. за баррель", - запевнив О.КУДРІН.

Як повідомляв УНІАН, раніше помічник президента РФ Аркадій ДВОРКОВИЧ також заявляв, що бюджет Росії в 2009 році вперше за останні 10 років стане дефіцитним - від 3-х до 5-ти відсотків ВВП, тому Москві доведеться робити зовнішні запозичення.

Російська нафта "Urals" зараз коштує 32 дол. за баррель.