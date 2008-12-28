В Італії заарештували одного із найнебезпечніших злочинців

В Італії заарештовано 37-річного Пьєтро КРІАКО, який входить до списку 30 найбільш розшукуваних італійських злочинців, повідомляє DPA.

П.КРІАКО є членом калабрійської мафії «Ндрангета». Його обвинувачують у вбивствах і приналежності до злочинної організації. Арештований перебував у розшуку з 1997 року.

Його затримали в будинку родичів поряд з містом Реджіо-ді-Калабрія. Разом з мафіозі заарештовані ще троє осіб, які ймовірно допомагали йому переховуватися, повідомляє La Repubblica.

За останній час італійська поліція провела цілу серію успішних операцій проти калабрійської мафії, затримавши десятки підозрюваних.

«Ндрангета» вважається одним з найвпливовіших і найжорстокіших мафіозних кланів Італії. Члени клану діють, в основному, на півдні країни. Прибутки клану оцінюються в 35-40 мільярдів євро.