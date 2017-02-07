Сенат США затвердив міністра освіти з історично мінімальною перевагою голосів

Про це пише ТСН з посиланням на The Hill.

Віце-президент Майк Пенс скористався рідкісною нагодою віддати вирішальний голос за Девос, розбивши нічию 50-50 на голосуванні після того, як сенатори Сюзен Коллінз і Ліза Мерковскі стали першими серед республіканців, хто виступив проти ставленика кабінету Трампа.

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Майк Пенс став першим віце-президентом за весь час, який скористався правом вирішального голосу під час затвердження кандидата.

Процедура затвердження кандидатури Бетсі Девос, статки якої перевищують $ 5 млрд, на посаді міністра освіти в новій адміністрації США опинилась під питанням після того, як її спіймали на плагіаті під час представлення письмових відповідей на запитання Сенату перед слуханнями. Крім того, під час самих слухань формулювання номінантки викликали сумніви в її компетенції.

Лідер сенатської меншості демократ Чак Шумер перед голосуванням назвав Девос "некваліфікованим кандидатом", закликавши республіканських законодавців приєднатися до голосу демократів.

Напередодні демократи провели ніч в сесійній залі у спробі згуртувати громадську підтримку навколо їх опозиції. Крім того, відбулися протести під будівлею Капітолію.