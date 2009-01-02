У США є надія, що Москва і Київ вирішать газову суперечку «взаємовигідно»

США сподіваються, що Москва і Київ знайдуть взаємовигідне рішення в газовій суперечці і просять сторони не забувати про важливість безперебійних постачань газу для світових енергетичних ринків, йдеться в заяві президента США Джорджа Буша, поширеній у зв`язку з тим, що РФ припинила постачання газу Україні через відсутність контракту на 2009 рік, повідомляють РИА новости.

"Ми сподіваємося, що Росія і Україна зможуть вирішити суперечку про схеми постачань газу взаємовигідним чином", - зачитав журналістам заяву Буша офіційний представник Білого дому Гордон Джондро.

Слова Джондро цитує агентство Рейтер. "Ми закликаємо обидві сторони пам`ятати про гуманітарні наслідки будь-яких перебоїв постачань газу під час зими... Безперервні, засновані на ринкових принципах, постачання газу в Україну і до Європи є умовою стабільності регіональних і глобальних енергетичних ринків", - сказав Джондро.

"Газпром" у четвер о 10.00 по Москві повністю припинив постачання газу Україні у зв`язку із закінченням терміну контракту. При цьому Росія продовжує в повному обсязі постачати газ до Європи. Київ напередодні заявив, що у зв`язку з припиненням постачань не може гарантувати транзит до Європи, проте пізніше оголосив, що забезпечить постачання газу європейським країнам відповідно до зобов`язань.